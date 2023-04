Jugendlicher trägt Waffe bei sich: U-Bahnhof geräumt

Drei Jugendliche sind in Berlin-Neukölln in einem Aufzug stecken geblieben - einer von ihnen trug eine Waffe bei sich. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, waren ein 15-Jähriger, ein 17-Jähriger und eine 14-Jährige am frühen Dienstagabend in den Fahrstuhl am U-Bahnhof Lipschitzallee im Ortsteil Gropiusstadt gestiegen. Zwischen den Ebenen blieb der Aufzug demnach hängen. Die Fahrstuhlkamera zeigte nach Polizeiangaben, dass einer der Jugendlichen eine Waffe bei sich trug.