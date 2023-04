Der große Senatscheck

So qualifiziert sind Berlins neue Senatsmitglieder für ihren Job in der Landesregierung: Beruf, Politik, Verwaltung.

Berlin. Politik und Verwaltung sind Universen, die sich an vielen Stellen deutlich von anderen Lebensbereichen oder auch privaten Unternehmen unterscheiden. Zumal im komplex organisierten Stadtstaat Berlin. Die Morgenpost macht den Senatscheck: Welche Erfahrungen bringen die neuen Senatsmitglieder aus ihrem Beruf mit? Wie bewandert sind sie mit den Fallstricken der Politik? Und wie gut kennen Sie Verwaltung?

Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister

Beruf: Wie sein Vor-Vorgänger Michael Müller (SPD) ist Wegner (50) einer der wenigen Spitzenpolitiker, der weder Abitur gemacht noch ein Studium absolviert hat. Nach der Schule lernte er Versicherungskaufmann. 1999 wechselte er zu einem mittelständisches Bauunternehmen, stieg dort in die Geschäftsleitung auf. Neben der Politik wart er später noch als Unternehmensberater selbstständig.

Politik: Von der Schüler Union über die Junge Union führte sein Weg über Jahrzehnte bis an die Spitze der Berliner CDU. Er saß vier Jahre in der Bezirksverordnetenversammlung Spandau, insgesamt siebeneinhalb Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus, war dort wirtschaftspolitischer Sprecher und zugleich Generalsekretär der Landespartei, seit 2021 ist er Fraktionschef. Zwischen 2005 und 2021 gehörte Wegner dem Bundestag an, kümmert sich dort vor allem um Bau- und Umweltpolitik.

Verwaltung: Wegner hat noch nie in einer Verwaltung gearbeitet, schon gar nicht in einer führenden Position.

Franziska Giffey (SPD); Wirtschaft, Energie und Betriebe

Beruf: Giffey (44) stellt mit ihrer Karriere das Gegenbild zu Wegner dar. Die künftige Wirtschaftssenatorin hatte nie einen Job in einem Privatunternehmen, sondern hat als studierte Diplom-Verwaltungswirtin ausschließlich in verschiedenen Behörden gearbeitet. Ihr berufsbegleitend erworbenen Doktortitel in Politikwissenschaft wurde ihr wegen Plagiatsvorwürfen aberkannt.

Politik: Giffey ist politische eine Spätzünderin. Die Ochsentour der Parteiarbeit hat Giffey nicht durchgestanden. Zur Kreischefin der SPD-Neukölln wurde sie eher der Not gehorchend, als sie schon Stadträtin war. Landesvorsitzende der SPD konnte sie werden, weil ihr Ko-Parteichef Raed Saleh für die nötigen Mehrheiten sorgte. Über eine eigene Hausmacht verfügt Giffey aber bis heute nicht.

Verwaltung: Das größte Plus für Giffey. Sie kennt alles. Referentin im Bezirksamt, 2010 bis 2015 Bezirksstadträtin, drei Jahre Bezirksbürgermeisterin, ab 2018 drei Jahre Bundesfamilienministerin, anderthalb Jahre Regierende Bürgermeisterin.

Stefan Evers (CDU), Finanzen

Beruf: Evers war beruflich fast ausschließlich im Umfeld der Politik unterwegs. Nach seinem Studienabschluss in Jura hat Evers als Geschäftsführer einer Strategie-. und Kommunikationsberatung.

Politik: Der 43-Jährige war fast immer Berufspolitiker, seit er 2011 ins Abgeordnetenhaus kam. Parlamentarischer Geschäftsführer und Justiziar der Fraktion, Generalsekretär der Landespartei, Wahlkampfmanager. Zuletzt war er stadtentwicklungspolitischer Sprecher, der für die Landesfinanzen zuständigen Hauptausschuss gehörte Evers nicht an.

Verwaltung: In einer öffentlichen Verwaltung hat Evers noch nie gearbeitet. Aber er kennt den Parlamentsbetrieb genau.

Christian Gaebler (SPD), Stadtentwicklung

Beruf: Der Diplom-Ingenieur und Verkehrsplaner war nach dem Studium zunächst für einige private Planungsbüros tätig.

Politik: Der 58-Jährige ist einer der erfahrensten Politiker in der Koalition. Mehr als 20 Jahre führte er den SPD-Kreisverband Charlottenburg beziehungsweise Charlottenburg-Wilmersdorf. 1995 bis 2011 saß er im Abgeordnetenhaus, war parlamentarischer Geschäftsführer..

Verwaltung: 2011 wurde er Staatssekretär für Stadtentwicklung, später übernahm er diese Rolle im Ressort Inneres und Sport, ab 2018 koordinierte er die Senatspolitik als Chef der Senatskanzlei unter Michael Müller. 2021 ging er unter Senator Andreas Geisel wieder zurück in die Stadtentwicklung.

Katharina Günther-Wünsch, (CDU) Bildung, Jugend und Familie

Beruf: Die gebürtige Dresdnerin studierte Lehramt für Mathematik, Chemie und Geschichte und war als Lehrerin an einer Neuköllner Oberschule tätig.

Politik: Seit 2013 ist 40-Jährige in der CDU. saß ab 2016 in der BVV Marzahn-Hellersdorf und im Kreisvorstand. 2021 zog sie ins Abgeordnetenhaus ein.

Verwaltung: Ihre Erfahrungen in der Berliner Verwaltung beschränken sich auf ihre Zeit als stellvertretende Schulleiterin.

Iris Spranger, (SPD), Inneres und Sport

Beruf: Sie hatte noch zu DDR-Zeiten ein Studium der Rechtswissenschaften aufgenommen, nach der Wende schulte sie zur Bilanzbuchhalterin um und machte sich selbstständig, arbeitete auch als Dozentin.

Politik: In diesem Feld kennt sich die 61-Jährige aus. Insgesamt 19 Jahre arbeitete sie im Abgeordnetenhaus, saß im Fraktionsvorstand und war Landesvize der SPD.

Verwaltung: Als Finanz-Staatssekretärin sammelte sie zwischen 2006 und 2011 Erfahrungen, seit 2021 ist sie Senatorin für Inneres und Sport und hat sich ziemlich schnell in die komplexe Materie eingearbeitet.

Manja Schreiner (CDU), Mobilität, Umwelt, Klimaschutz

Beruf: Die 44 Jahre alte Juristin hat nach einiger Zeit bei den AIDA-Kreuzfahrten eine Verbandskarriere gemacht, war beim Bundesverband der Deutschen Industrie und leitete die Rechtsabteilung beim Zentralverband des Deutschen Handwerks, ehe sie 2018 zur Hauptgeschäftsführerin der Fachgemeinschaft Bau in Berlin aufstieg.

Politik: Seit 2021 ist sie in der CDU, saß kurz in der BVV Pankow, wurde 2017 in den Landesvorstand und zwei Jahre später zur stellvertretenden Landeschefin gewählt.

Verwaltung: Erfahrung in Behörden hat sie keine.

Cansel Kiziltepe (SPD), Integration, Arbeit, Soziales

Beruf: Die Volkswirtin sammelte Berufserfahrung beim DGB und im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, war Referentin eines SPD-Bundestagsabgeordneten und arbeitete zuletzt für Volkswagen im Stab des Arbeitsdirektors.

Politik: Die stellvertretende SPD-Landeschefin sitzt seit zehn Jahren im Bundestag, war dort unter anderem stellvertretende finanzpolitische Sprecherin der SPD.

Verwaltung: Als Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesbauministerium unter Klara Geywitz (SPD) gewann die 47-Jährige Einblicke in die Behördenwelt des Bundes. Sie ist Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeit der Bundes-SPD.

Joe Cialo (CDU), Kultur, Zusammenhalt und Demokratieförderung

Beruf: Der 52 Jahre alte Sohn tansanischen Diplomatenfamilie lernte zunächst CNC-Fräser, brach dann ein Studium ab, arbeitete als Türsteher und sang in einer Band. Ab 2009 stieg er als Produzent und Musikmanager in die Branche ein und gründete ein Musiklabel, das unter anderem die Kelly Familiy betreut.

Politik: Cialo ist ein Quereinsteiger. 2016 trat er in die CDU ein und wurde von Kai Wegner zum Bundestagskandidaten für 2021 in Spandau gemacht. Kanzlerkandidat Armin Laschet holte ihn in sein Schattenkabinett. Seit 2022 sitzt er im CDU-Bundesvorstand.

Verwaltung: Mit Behörden hatte er bisher nur von außen zu tun.

Ina Czyborra (SPD), Gesundheit und Wissenschaft

Beruf: Die promovierte Archäologin hat in Museen und Ausstellungsprojekten gearbeitet. Seit 2003 betreibt sie eine IT- und Veranstaltungsfirma.

Politik: Die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende sitzt seit 2011 im Abgeordnetenhaus und war zuletzt wissenschaftspolitische Sprecherin. Sie ist auch ehrenamtliche Landesvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt.

Verwaltung: In einer Verwaltung hat die 56-Jährige noch nie gearbeitet.

Felor Badenberg, (parteilos, für CDU), Justiz und Verbraucherschutz

Beruf: Die Verwaltungsjuristin begann ihre Laufbahn 2006 im Bundesamt für Verfassungsschutz, leitete dort Referate und Abteilungen, unter anderem für Spionageabwehr und für Cybersicherheit.

Politik: Mit Parteipolitik hatte sie kaum Berührung, war aber im Verfassungsschutz für die Kontakte zum Bundestag zuständig.

Verwaltung: Seit 2022 ist die 47-Jährige Amtsleiterin im Bundesamt und stellvertretende Präsidentin. Dazu gehört die Personalverantwortung für mehr als 4000 Beschäftigte