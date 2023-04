"Letzte Generation": Klimaaktivistin in Berlin erstmals zu Haftstrafe verurteilt

Berlin. Die Klimaaktivistin Maja W. der sogenannten Letzen Generation ist am Mittwoch vom Amtsgericht Tiergarten wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Sachbeschädigung eines Kulturguts zu vier Monaten Haft verurteilt worden, eine Bewährung ist nicht vorgesehen. Zuvor waren in Berlin nur Geldstrafen verhängt worden. Ihr Anwalt hat Rechtsmittel angekündigt. Er bezeichnete das Urteil als "lächerlich und populistisch".

Die 24-Jährige stand wegen versuchter Nötigung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gemeinschädlicher Sachbeschädigung verhandelt. Der Angeklagten wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, sich am 21. Juni 2022 an einer Straßenblockade der Gruppierung „Aufstand der letzten Generation“ beteiligt zu haben. Zur Erschwerung polizeilicher Maßnahmen habe sie sich an der Fahrbahn festgeklebt.

Maja W. klebte sich an Rahmen eines Cranach-Gemäldes

Aufgrund des schnellen Eingreifens der Polizei sei es aber nicht zu wesentlichen Verkehrsbehinderungen gekommen. Am 25. August 2022 habe sie sich zudem gemeinsam mit einer weiteren gesondert Verfolgten in der Gemäldegalerie an den Holzrahmen des Cranach-Gemäldes „Ruhe auf der Flucht nach Ägypten“ geklebt. An dem Rahmen sei ein Schaden in Höhe von etwa 2300 Euro entstanden.

Parallel startete auch der Prozess gegen den 29-jährigen Jakob B. Auch ihm wird vorgeworfen, sich im Zeitraum von Juni bis Oktober 2022 in insgesamt sieben Fällen an Straßenblockaden der Gruppierung „Aufstand der letzten Generation“ beteiligt und sich auf der Straße festgeklebt zu haben. Er wurde allerdings für acht Straftaten nur zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt - weniger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hatte.

Die Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ versuchen seit Montag, Berlin mit ihren Aktionen lahmzulegen. Am Montag und Dienstag kam es bereits zu zahlreichen Polizeieinsätzen. Zuletzt gab es zudem Unstimmigkeiten zwischen dem Amtsgericht und der Polizei bezüglich der Personen, die sich an Straßenblockaden beteiligt haben und im Anschluss tatsächlich einem Richter vorgeführt worden waren.