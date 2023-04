Kühles Aprilwetter in Berlin und Brandenburg

Am Mittwoch müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg erneut auf kühles und wechselhaftes Aprilwetter einstellen. Im Süden kann es in der Früh regional Frost geben, teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwochmorgen mit. Nach einem freundlichen Start in den Tag bilden sich ab dem Vormittag dichte Quellwolken. Zum Nachmittag kann es örtlich schauerartig regnen. Es weht ein frischer Westwind, bei Höchsttemperaturen um 11 Grad. In der Uckermark kann es böig werden.