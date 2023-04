Berliner pflanzen 1000 Bäume für bessere Luft

Berlin/ Eiche. Eine Birke soll es sein – „eine Birke für Omas Garten“. So schnell entschlossen wie Ivy (2) und Nea (4) waren längst nicht alle Baumfreunde, die am Dienstag in den Kaufpark Eiche an der Stadtgrenze zu Hellersdorf kamen, um sich kostenlos einen Baumsetzling abzuholen. Die gemeinsame Verschenkaktion von Berlin Recycling und Berliner Morgenpost anlässlich des Internationalen Tages des Baumes stieß bei Gartenbesitzern und Baumfreunden auf großes Interesse. Die Idee: 1000 neue Bäume sollen helfen, die Berliner Luft zu verbessern. Wer wollte, konnte sich am Dienstag einen Baum-Setzling abholen.

Aber wie pflanzt man eigentlich einen Baum? Welche Sorte nimmt man? Und wie viel Pflege braucht so Bäumchen, bis es groß ist? Ausführliche Beratung gab es am Stand der Barnimer Baumschulen Biesenthal, deren Mitarbeiter 1000 Setzlinge dreier Baumarten mitgebracht hatten: Zerr-Eiche, Sandbirke und amerikanischer Tulpenbaum. Alle drei Arten seien geeignet, auch bei zunehmender Trockenheit und Hitzeperioden in Berlin zu gedeihen, erklärte Baumschulleiter Andreas Pachali den Interessierten, die seit neun Uhr morgens für Bäume anstanden.

Unter ihnen war auch Diana Freitag mit ihren Töchtern Ivy und Nea. Die Idee, mehr Bäume zu pflanzen, finde sie gut, fürs Klima und auch fürs Auge, so die Mutter. „Wir haben in Ahrensfelde bei meinen Eltern auch schon öfter Blumen im öffentlichen Raum gepflanzt – aber noch nie einen Baum im Garten.“

Aktion ist Teil eines großangelegten Projekts von Berlin Recycling

Tipps zum Pflanzen und Gießen: Andreas Pachali (r.), Leiter der Barnimer Baumschulen Biesenthal, die zu den Hoffnungstaler Werkstätten gehören.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Auf besonderes Interesse stieß bei vielen Hobby- und Kleingärtnern der amerikanische Tulpenbaum, der ähnlich blüht wie eine Magnolie, jedoch etwas später „und mit gelb-gründlichen Blüten, die zwischen den Blättern weniger auffallen“, erklärte Andreas Pachali. „Wie tief muss man den Baum einpflanzen?“, wollte eine Kleingartenbesitzerin wissen. „Das Pflanzloch sollte eher breit als tief sein, damit sich die Wurzeln gut ausbreiten können“, so Pachali. Sein Tipp beim Gießen: „Man sollte es machen wie die Natur in unseren Breiten – also eher seltener wässern und dafür in größere Mengen. Das ist besser, als jeden Tag nur ein bisschen zu gießen.“ Auf diese Weise könne das Wasser tiefer in die Erde eindringen und auch die tiefer gelegenen Baumwurzeln erreichen.

Auf einer großen Berlin-Karte konnten die frisch gebackenen Baumbesitzer markieren, wo in Berlin sie ihre Eichen, Birken und Tulpenbäume pflanzen wollten. Die meisten kamen aus dem Berliner Osten, einige auch aus Spandau, Zehlendorf und der Mitte Berlins. Ein Tulpenbaum reiste jedoch auch in die Uckermark, ein anderer bis nach Eisenhüttenstadt.

Die Aktion war Teil eines großangelegten Projekts von Berlin Recycling (BR), einem Tochterunternehmen der Berliner Stadtreinigung (BSR). Unter dem Motto #BerlinerLuft soll das Berliner Klima verbessert werden. „Wir wollen zusammen mit der Bevölkerung die Stadt ein bisschen wieder aufforsten“, sagte Jessica Kaiser, Kommunikationsverantwortliche von Berlin Recycling.

Bestand der Stadtbäume nimmt in Berlin stark ab

Schon seit dem vergangenen Jahr wurden dafür gemeinsam mit Baumpaten auch größere Bäume gepflanzt – zum Beispiel auf dem Gelände von Kitas, Schulen, Firmen oder auch auf Privatgrundstücken. Auch am Dienstag wurde vor dem Kaufpark Eiche ein großer Baum feierlich eingesetzt: „Als Dank, dass wir die Aktion hier machen durften“, so Kaiser. Und die Baumart? „Natürlich eine Eiche.“ Im Herbst werden die nächsten Baumpaten gesucht: Infos zur Bewerbung dafür finden sich auf der Webseite www.berlin-recycling.de.

Stadtbäume sind wichtig für das Klima, doch in den letzten Jahren nimmt der Bestand stark ab. Einige Parks, etwa der Volkspark Hasenheide in Neukölln, werden derzeit umgerüstet auf „klimaresiliente“ Arten, die besser mit Trockenheit, Hitze und Extremwetterlagen wie etwa Stürmen zurechtkommen. Auch an Berlins Straßen werden die schattenspenden Bäume weniger. Zwar gebe es derzeit noch rund 432.400 Straßenbäume, so die Senatsumweltverwaltung. Da fast die Hälfte dieser Bäume älter ist als 40 Jahre sind, steht aber zu erwarten, dass der Bestand weiter sinkt. Den 6560 Fällungen in den Bezirken standen im vergangenen Jahr nur rund 2540 Neupflanzungen gegenüber.

Die Idee für einen Tag des Baumes entstand im 19. Jahrhundert in den USA. Im Bundesstaat Nebraska wurden im Jahr 1872 angeblich an einem Tag mehr als eine Million Bäume gepflanzt. 1951 beschlossenen die Vereinten Nationen einen internationalen Tag des Baumes. Im Jahr darauf fand der Tag erstmals in der Bundesrepublik Deutschland statt – 1952 pflanzte Bundespräsident Theodor Heuss im Bonner Hofgarten einen Ahorn.