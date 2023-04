Verwaltung: Kita-Ausbau nötig - Bedarf ist unterschiedlich

Die Versorgung mit Kitaplätzen hat sich in Berlin nach Ansicht der Bildungsverwaltung in vielen Stadtteilen verbessert. „Gleichwohl muss der Ausbau weiter vorangetrieben und kontinuierlich gestaltet werden“, erklärte Familienstaatssekretär Aziz Bozkurt (SPD) am Dienstag.

Ein neuer Atlas zeigt den Förderbedarf beim Kita-Ausbau. Dort ist Berlin in 143 Regionen unterteilt, der Bedarf wird in fünf Kategorien erfasst. Besonders dringend werden weitere Kitaplätze in 67 Regionen benötigt. Dort gibt es entweder keine oder geringe Platzreserven und künftig steigenden Bedarf.

Der Förderatlas ist Grundlage für die Vergabe von Fördermitteln durch das Land Berlin. In 28 Regionen besteht laut Atlas keine Möglichkeit zur Förderung. Dort gibt es noch Platzreserven, eine gesicherte Steigerung des Angebots oder künftig einen sinkenden Bedarf an Kitaplätzen.

Ende März wurden laut Verwaltung 187.500 Kita- und Tagespflegeplätze in Berlin angeboten, davon waren 177.400 Plätze belegt.