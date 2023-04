14 Männer bei unerlaubter Einreise in Frankfurt aufgegriffen

Die Polizei hat in Frankfurt (Oder) am Dienstag 14 afghanische Männer bei der unerlaubten Einreise aufgegriffen. Die Männer seien gegen 2.00 Uhr nachts zu Fuß und als Gruppe aus Polen über die Stadtbrücke eingereist, teilte die Polizei mit. Die Männer im Alter zwischen 17 und 40 Jahren konnten demnach keine „aufenthaltslegitimierenden Dokumente“ vorlegen. Sie wurden im Anschluss in Gewahrsam genommen und der Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt übergeben. Die Beamten ermitteln nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts.