Ryanair: Warum Flugtickets in Deutschland immer teurer werden

Berlin. Die irische Airline Ryanair bleibt mit ihrem Sommer-Flugplan vom Hauptstadtflughafen BER deutlich unter dem Niveau von 2019. Insgesamt 50 Strecken hat die Fluggesellschaft im Angebot, 520 Flüge sind pro Woche vorgesehen. Beide Werte fallen um mehr als ein Viertel niedriger aus als im Vor-Corona-Jahr 2019. Ryanair hat in dem Zusammenhang erneut die aus Sicht der Airline zu hohen Standortkosten am BER und in Deutschland insgesamt kritisiert. Wie CEO Eddie Wilson sagte, könnte Ryanair deutlich mehr Routen zum Hauptstadtflughafen anbieten, „wenn Deutschland niedrigere Flughafengebühren und Steuern hätte“.

Die Kritik an den hohen Kosten ist nicht neu: Ryanair hatte bereits im vergangenen Winterflugplan deutlich weniger Flüge vom und zum BER als im Jahr 2019 angeboten und seine Basis in Frankfurt am Main im März 2022 sogar ganz geschlossen, was ebenfalls mit „nicht wettbewerbsfähigen Flughafengebühren“ begründet wurde. Auch Easyjet hatte im vergangenen Jahr die hohen Kosten bemängelt. Und erst in dieser Woche sagte der Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbands ADV, Ralph Beisel: „Der Flughafenstandort Deutschland wird im europäischen Wettbewerb um neue Strecken zusehends unattraktiv für Airlines.“

Flugsicherungsgebühren in Deutschland gestiegen

Beisel hatte in dem Zusammenhang ebenfalls auf die zuletzt stark gestiegenen Standortkosten durch staatliche Abgaben, Gebühren und Steuern verwiesen, die eine wichtige Größe bei der Entscheidung über die Aufnahme einer neuen Strecke darstellten. Airlines zahlen in Deutschland beispielsweise Gebühren für Luftsicherheit und Flugsicherung.

Zwar ist die Luftsicherheitsgebühr, die pro Passagier gezahlt werden muss, zum Jahresbeginn am BER um 75 Cent auf 9,11 Euro gesenkt worden, sie liegt aber noch über den Kosten aus 2020 und 2021. Die An- und Abfluggebühr der Flugsicherung wurde in Deutschland in diesem Jahr gegenüber 2022 um knapp 38 Euro erhöht. Dem Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften zufolge hat sich diese Gebührenrate damit seit 2021 innerhalb von nur zwei Jahren fast verdoppelt.

Erholung vom Luftverkehr in Deutschland langsamer als in Europa

In Deutschland hat sich der Flugverkehr auch weniger erholt als in anderen Ländern: Insgesamt will Ryanair in diesem Sommer 30 Prozent mehr Verkehr abwickeln als vor der Corona-Pandemie. Die Entwicklung an deutschen Flughäfen bleibe jedoch dahinter zurück, die Gesamtkapazität in der Bundesrepublik liege nur bei 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, so Wilson. Durch das geringere Angebot und weniger Wettbewerb steigen ihm zufolge auch die Flugpreise in Deutschland.

Lesen Sie auch:Ryanair erwartet weiter steigende Ticketpreise

Auch für den Flughafen BER zeigt sich aktuell, dass die zahlenmäßige Entwicklung des Flugangebots zumindest stagniert: Im aktuellen, noch bis Ende Oktober gültigen Sommerflugplan werden 142 Ziele direkt mit der Hauptstadtregion verbunden. Im Sommerflugplan 2022 waren es 146 Verbindungen, im Jahr davor 150 Ziele, wobei damals noch einige Städte in Osteuropa angeflogen wurden, die dann aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine aus dem Programm genommen werden mussten.

Ryanair rechnet im Jahr mit 4,2 Millionen Passagieren für Berlin

Ryanair verweist für den BER darauf, dass der Marktanteil dort gestiegen sei, obwohl die Airline ihre Kapazität reduziert habe: Dem Unternehmen zufolge beträgt der Marktanteil derzeit 18 Prozent, zwei Prozent mehr als im Jahr vor der Pandemie. Neun Flugzeuge hat die Fluggesellschaft am BER stationiert, eine Aufstockung ist laut Wilson nicht geplant. „Es gibt keinen Anreiz, den Verkehr zu erhöhen, besonders nicht im Winter“, sagte der CEO. Von Berlin aus werden demnach vor allem Flüge zu südlichen, warmen Zielen angeboten und von Reisenden angenommen. Insbesondere in Richtung Norden, wo die Gebühren dem Unternehmen zufolge ebenfalls hoch sind, fehlen Verbindungen.

Flughafen BER – mehr zum Thema

Insgesamt rechnet Ryanair für Berlin mit 4,2 Millionen Passagieren im Jahr, auch dieser Wert liegt knapp ein Viertel unter dem erreichten Ergebnis aus dem Jahr 2019. Gegenüber dem Somme 2021 sind laut Ryanair dennoch drei neue Verbindungen hinzugekommen, nach Venedig, Banja Luka (Bosnien und Herzegowina) und Billund (Dänemark).

Nicht alle Airlines haben aber ihre Flüge vom und zum BER reduziert. Im Gegensatz zu Ryanair und Easyjet hat Eurowings mit dem Sommerflugplan seine Kapazitäten am BER verdoppelt. Die Airline steuert nun 30 Destinationen an und stationiert sechs Flugzeuge am Schönefelder Standort. Im kommenden Monat erhöht sich zudem die Zahl der Flüge in die USA: United Airlines plant, ab Ende Mai zusätzlich nach Washington D.C. zu fliegen. Zudem will mit Delta Air Lines eine dritte Fluggesellschaft den BER mit New York verbinden.