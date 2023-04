Energie Cottbus als Favorit in brisantes Pokal-Halbfinale

Pokalverteidiger FC Energie Cottbus geht als klarer Favorit in das Halbfinale im Brandenburger Fußball-Landespokal am Mittwoch (19.00 Uhr) gegen den VfB Krieschow. Weil das brisante Duell der beiden besten Mannschaften Südbrandenburgs aufgrund von Sicherheitsbedenken der Polizei nicht wie geplant beim Oberligisten in Krieschow stattfinden kann, bekam der eine Klasse höher spielende Energie Cottbus durch den Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) das Heimrecht zugesprochen.

In sportlicher Hinsicht verspürt der zehnfache Pokalgewinner viel Rückenwind vor dem Spiel im Stadion der Freundschaft. Energie ist durch den 2:1-Sieg beim Greifswalder FC am Sonntag an die Tabellenspitze der Regionalliga Nordost zurückgekehrt und peilt den Aufstieg in die 3. Liga an.

„Wir haben Selbstvertrauen getankt. Wenn wir es schaffen, unser gewohntes Spiel aufzuziehen, dann werden wir gewinnen“, erklärte Kapitän Axel Borgmann. Krieschow-Trainer Toni Lempke sieht die Chancen für sein Team aufgrund des getauschten Heimrechts „bei fünf Prozent, wenn alles normal läuft“.

Energie Cottbus und Krieschow standen sich in der vergangenen Saison im Finale gegenüber. Beim Cottbuser 2:0-Sieg in Luckenwalde war es nach dem Schlusspfiff zu einem Platzsturm gekommen. Nur durch das Einschreiten der Polizei konnte eine Eskalation verhindert werden.

Im ersten Halbfinale hatte sich der FSV Luckenwalde mit 3:0 bei Einheit Bernau durchgesetzt. Das Finale findet am 3. Juni statt. Der Gewinner qualifiziert sich für die erste Runde im DFB-Pokal im August.