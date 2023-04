EnviaM und Mitgas senken Preise

Das Logo des Energiedienstleisters EnviaM auf dem Dach der Unternehmenszentrale in Chemnitz.

Der ostdeutsche Energieversorger EnviaM senkt die Preise für Strom und Gas für Hunderttausende Kunden. Infolge der staatlichen Preisbremsen werden sie davon aber nur wenig im Portemonnaie spüren. Wie das Unternehmen am Montag informierte, sinkt der Preis für Strom in der Grundversorgung und daran angelehnten Verträgen um 4,55 Cent auf 43,51 Cent je Kilowattstunde brutto (minus 9 Prozent). Auch die Tochter Mitgas kündigte eine Preissenkung um 3,88 auf 15,08 Cent je Kilowattstunde an (minus 20 Prozent).