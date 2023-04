Warum sich die meisten Radfahrer in Berlin unsicher fühlen

Der ADFC hat knapp 6700 Radfahrer in Berlin befragt, die Ergebnisse insgesamt fallen schlecht aus. Was besonders kritisiert wird.

Berlin. Die große Mehrheit der Radfahrer fühlt sich im Berliner Straßenverkehr nicht sicher. Das ist das Ergebnis des aktuellen Fahrrad-Klimatests des Fahrradclubs ADFC, an dem sich knapp 6700 Menschen aus Berlin zwischen September und November vergangenen Jahres beteiligt haben. Insgesamt bewerteten die Teilnehmer der Umfrage das Fahrradklima in der Stadt mit der Schulnote 4,13, also als „ausreichend“. Gegenüber der letzten Befragung im Jahr 2020 ist die Gesamtnote damit unverändert.

Im Großstädte-Ranking landet Berlin so nur auf Platz 9 von 14, liegt laut ADFC deutlich hinter Städten wie Leipzig oder München. „Die Verkehrswende geht in vielen Städten voran. Berlin muss sich anstrengen, nicht den Anschluss zu verlieren“, sagt Solveig Selzer, politische Referentin des ADFC Berlin. Befragt danach, wie sicher sie sich als Radfahrer in Berlin fühlen, vergaben 83 Prozent der Umfrage-Teilnehmer die Note 4 oder schlechter, im Schnitt kam Berlin so auf die Note 4,7.

ADFC-Umfrage: Berliner Radfahrer sehen häufige Konflikte mit Autofahrern

Den Ergebnissen zufolge sind auch Konflikte mit Autofahrern ein Thema für Radfahrer. 85 Prozent der Umfrage-Teilnehmer erleben laut ADFC, dass sie auf der Fahrbahn von Autofahrenden bedrängt und behindert werden. 85 Prozent gaben auch an, dass es häufig Konflikte mit Autofahrern gebe. Immer noch mehr als zwei Drittel sehen aber auch des Öfteren Konflikte zwischen Radfahrern und Fußgängern. Kritisiert wird zudem die Breite der Fahrradwege: 87 Prozent der Befragten vergaben hierfür eine Note zwischen 4 und 6, bewerteten die Radwege in der Stadt also als zu schmal.

Vergleichsweise positiv empfunden wird in Berlin die Führung des Radverkehrs an Baustellen. Knapp 60 Prozent verteilten außerdem Noten zwischen 1 und 3 dafür, dass „in jüngster Zeit besonders viel für den Radverkehr getan“ werde. Trotzdem ist es laut Selzer noch ein „langer Weg, bis sich Radfahrende im Berliner Verkehr sicher und gleichberechtigt bewegen können“.