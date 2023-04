Stichwahl soll über Landrat im Kreis Oder-Spree entscheiden

Bei der Landratswahl im Kreis Oder-Spree steht eine Stichwahl bevor. Im ersten Wahlgang am Sonntag erzielte keiner der acht Kandidaten die erforderliche Stimmenmehrheit. Den meisten Zuspruch erhielt der AfD-Bewerber Rainer Galla mit 24,8 Prozent. Er tritt nun in der Stichwahl am 14. Mai gegen den SPD-Politiker Frank Steffen an, der auf 22,5 Prozent kam. Gesucht wird ein Nachfolger für Landrat Rolf Lindemann (SPD), der zum 1. August in den Ruhestand geht.