Alba Berlin feiert deutlichen Heimsieg gegen Rostock

Alba Berlin hat seine Tabellenführung in der Basketball-Bundesliga verteidigt. Die Hauptstädter gewannen am 30. Spieltag dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit 104:79 (51:46) gegen Aufsteiger Rostock Seawolves. Beste Berliner Werfer vor 12 117 Zuschauern in der Mercedes-Benz Arena waren Jaleen Smith mit 21 und Tim Schneider mit 14 Punkten.