Hans Lindberg bleibt dem Handball-Bundesligisten Füchse Berlin doch noch ein weiteres Jahr erhalten. Vor dem Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen verkündete der Verein am Sonntag die Ausweitung des Vertrags für die Saison 2023/2024. Im Oktober hatten die Füchse noch eine Verlängerung mit dem 41-Jährigen zum Ende der Spielzeit ausgeschlossen. Doch durch die langwierige Verletzung von Valter Chrintz gab es ein Umdenken bei den Verantwortlichen. Dank eines externen Sponsors konnte der Vertrag mit dem dänischen Weltmeister um ein weiteres Jahr verlängert werden.

Füchse-Rechtsaußen Füchse planen um: Lindberg verlängert doch in Berlin

Berlin. Hans Lindberg bleibt dem Handball-Bundesligisten Füchse Berlin doch noch ein weiteres Jahr erhalten. Vor dem Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen verkündete der Verein am Sonntag die Ausweitung des Vertrags für die Saison 2023/2024. Im Oktober hatten die Füchse noch eine Verlängerung mit dem 41-Jährigen zum Ende der Spielzeit ausgeschlossen. Doch durch die langwierige Verletzung von Valter Chrintz gab es ein Umdenken bei den Verantwortlichen. Dank eines externen Sponsors konnte der Vertrag mit dem dänischen Weltmeister um ein weiteres Jahr verlängert werden.

„Ich bin froh, dass Hans Lindberg noch ein Jahr bei uns bleibt. Da wir Valter Chrintz alle Zeit geben wollen, die er braucht, um zurückzukommen, haben wir diese Option gewählt“, sagte Sport-Vorstand Stefan Kretzschmar. „Wir haben hohe Ambitionen und hoffen auf die Champions League-Teilnahme in der kommenden Saison. Das Programm für uns als Club und als Mannschaft wird dadurch noch schwerer und härter. So einen erfahrenen Mann wie Hans Lindberg in der Mannschaft zu wissen, ist natürlich klasse.“

Lindberg war in der Saison 2015/16 aus Hamburg nach Berlin gekommen. Mit derzeit 2882 Toren vor dem Spiel gegen den amtierenden Pokalsieger liegt der Rechtsaußen auf dem zweiten Platz der Torschützenliste der Handball-Bundesliga. Angesichts der weiterhin hohen Treffsicherheit wird Lindberg aber wohl noch in dieser Spielzeit den Rekord des Südkoreaners Kyung-Shin Yoon, der 2904 Tore erzielt hatte, verbessern.