SC bleibt vorsichtig: „Müssen immer noch ein Spiel gewinnen“

Potsdam. Die Volleyballerinnen des SC Potsdam bleiben nach dem Überraschungscoup um den Einzug in das Endspiel um die deutsche Meisterschaft vorsichtig. „Das war Dramatik pur, da schlägt jedes Volleyball-Herz höher“, begeisterte sich SCP-Vorstandsmitglied Toni Rieger an dem 3:2-Erfolg beim Schweriner SC am Samstag. Zur Euphorie besteht für Rieger nach der mehr als zwei Stunden dauernden Partie im ersten Play-off-Halbfinale kein Anlass: „Der Sieg bedeutet noch nicht viel. Es bleibt dabei: Wir müssen immer noch ein Spiel gewinnen, um ins Finale zu kommen.“

In der Play-off-Serie Best of three führen die Potsdamerinnen mit 1:0 und haben nun zweimal die Chance, sich das erwünschte Erfolgserlebnis gegen Schwerin zu holen: am Mittwoch in eigener Halle oder am kommenden Samstag wiederum auswärts.

In der Schweriner Arena kochte gegen Ende des vierten Satzes die Stimmung bei den 1626 Zuschauern besonders hoch. Mit unendlicher Geduld und Abgeklärtheit wehrten die Potsdamerinnen acht Matchbälle ihres Gegners ab, ehe die überragend spielende Laura Emonts mit dem dritten Satzball der Gäste den Schlusspunkt zum 35:33 setzte.

„Im vierten Satz hätten wir den Sack zumachen müssen. Aber da lagen die Nerven blank“, ärgerte sich Schwerins Libera Anna Pogany. Rieger hingegen stellte für die Potsdamerinnen fest: „Vor der Haltung, die unsere Mannschaft da gezeigt hat, habe ich tierischen Respekt. Ich weiß gar nicht, wie man in solcher Situation so cool bleiben kann.“

Allerdings hatte der SC Potsdam auch einen nicht zu unterschätzenden Vorteil durch das Personaldilemma bei Schwerin. „Man muss zugeben, dass beim Gegner alle Diagonalangreiferinnen nicht spielen konnten“, sagte Rieger. Beim Pokalsieger aus Mecklenburg-Vorpommern fielen in der Tat in Tutku Yüzgenc (Rückenbeschwerden), Elles Dambrink (Bauchmuskel) und Frauke Neuhaus (Grippe) alle drei Hauptangreiferinnen aus.