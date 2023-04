Ganz knapp: SPD Berlin stimmt für Koalition mit CDU

Die Mitglieder der SPD in Berlin haben über den Koalitionsvertrag mit der CDU abgestimmt. Das ist das Ergebnis.

Berlin. In der Berliner Landespolitik sind am Sonntag entscheidende Weichen gestellt worden. Die SPD-Mitglieder in der Hauptstadt haben über den Koalitionsvertrag mit der CDU abgestimmt.

Eine knappe Mehrheit hat sich dabei für eine schwarz-rote Koalition in der Hauptstadt. Der Berliner SPD-Vorsitzende Raed Saleh bestätigte am Sonntagnachmittag entsprechende Medienberichte. Demnach haben 54 Prozent der SPD-Mitglieder für die große Koalition unter einem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) gestimmt. 45,7 Prozent der Mitglieder stimmten dagegen.

Noch-Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey wertete das Ergebnis als Erfolg. "Ich bin erleichtert für die SPD und die Stadt", sagte Giffey. Das Votum der Partei sei eine Richtungsentscheidung nicht nur für die kommenden Jahre, sondern für das ganze Jahrzehnt. "Wir werden jeztt arbeiten für Berlin."

Eine Hürde gibt es aber noch: Die CDU entscheidet am Montag bei einem Parteitag über den Koalitionsvertrag. Bei den Christdemokraten ist das allerdings deutlich weniger umstritten.

Bis zum Freitagabend hatten rund 12.000 der 18.556 SPD-Mitglieder in Berlin ihre Stimme abgegeben.

SPD in Berlin: Einige Verbände und Jusos gegen Koalition

Im Vorfeld der Mitgliederbefragung hatten sich mehrere Kreisverbände gegen eine Zusammenarbeit mit der CDU ausgesprochen. Die Jusos kritisierten den Koalitionsvertrag als „ein schwarzes Korsett mit roten Schleifen“ und riefen zu einem Nein auf. Sie plädierten weiterhin für Rot-Grün-Rot.

Nicht zuletzt die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh warben für das schwarz-rote Bündnis und betonten immer wieder die sozialdemokratische Handschrift des Koalitionsvertrags. Giffey war bereit, für eine Regierungskoalition mit der CDU ihr Amt als Regierende Bürgermeisterin aufzugeben, das sie bei der Fortsetzung von Rot-Grün-Rot behalten hätte.

In der SPD-Zentrale werden die Stimmen der Mitglieder ausgezählt.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Grüne und FDP kritisieren Zustimmung der SPD-Mitglieder

Die Grünen kritisierten das Abstimmungsergebnis. Susanne Mertens, und Philmon Ghirmai, Landesvorsitzende der Grünen, teilten mit: "Mit ihrer Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der CDU hat sich die SPD für den Rückschritt entschieden. Das knappe Ergebnis des Mitgliederentscheids zeigt, dass die schwarz-rote Koalition die Regierungsarbeit nicht mit Rückenwind aufnehmen wird. Das Rot-Grün-Rote Bündnis hat bundesweit einmalige Leuchtturmprojekte im Sinne eines gerechten, ökologischen und weltoffenen Berlins umgesetzt. Den Erfolgen der letzten Jahre – etwa in der Sozial-, Gesellschafts-, Klima- oder Mobilitätspolitik – droht nun die Rückabwicklung. Für Berlin ist das schmerzlich. Die Rolle der Oppositionsführung nehmen wir an und werden die Arbeit des Wegner-Senats in den kommenden Jahren kritisch begleiten."

Auch von der FDP kam postwendend Kritik: „Die knappe Entscheidung des SPD-Mitgliederentscheids ist ein verheerendes Zeichen und zeigt, wie tief gespalten die SPD in Berlin ist", teilte der Landesvorsitzende Christoph Meyer mit. "Damit hat die Partei den Startschuss verpasst und beschädigt ihre Vorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh massiv. Dies betoniert ein „Weiter-so“ für die Hauptstadt – nur dieses Mal unter CDU-Führung. Statt Berlin endlich ins 21. Jahrhunderts zu katapultieren und das Image einer funktionierenden Stadt aufzudrücken, werden CDU und SPD die Hauptstadt in einer Zeitkapsel des Stillstands gefangen halten. Das hat die Stadt nicht verdient.“

Markus Voigt, Präsident des Vereins Berliner Kaufleute und Industrieller (VBKI), erinnerte die Abgeordneten an ihre Verantwortung: "Das enge Ergebnis ist Ausdruck der inneren Spaltung der SPD in Umsetzungspragmatiker und Haltungsdogmatiker. Im Sinne einer konstruktiven Regierungsarbeit und zum Wohle unserer Stadt sollten diese Gräben überwunden werden.

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus sind daher aufgefordert, das Ergebnis des Mitgliedervotums umzusetzen und am Donnerstag für die Koalition aus CDU und SPD und Kai Wegner als Regierenden Bürgermeister zu stimmen. Alles andere würde die Entscheidung der Basis ignorieren und für unsere Stadt eine ungewisse Zukunft bedeuten. Dies können wir uns angesichts der enormen Herausforderungen Berlins wie Verwaltungsmodernisierung, Wohnungsbau, Klimawandel und Mobilitätswende nicht leisten. Der neue Senat muss schnell ins Handeln kommen und in den nächsten gut drei Jahren zügig Lösungen anbieten.“