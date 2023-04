FDP-Landesvize Czaja ist Beisitzer im Bundesvorstand

Berlins stellvertretender FDP-Landesvorsitzender Sebastian Czaja ist Beisitzer im Bundesvorstand seiner Partei geworden. Beim FDP-Bundesparteitag in Berlin wurde er im zweiten Wahlgang gewählt, wie die Berliner FDP am Samstag mitteilte. Aus deren Reihen wurden außerdem die Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, Daniela Kluckert, und die Vorsitzende der FDP in Berlin-Mitte, Maren Jasper-Winter, als Beisitzerinnen gewählt.

Czaja hatte vor dem Bundesparteitag angekündigt, er wolle als Mitglied im Bundesvorstand und auch als Landes-Vize weiter eine laute liberale Stimme in Berlin sein. Der Berliner FDP-Politiker war bis zur Wiederholungswahl im Februar Vorsitzender der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus.

Die Berliner FDP hatte nur 4,6 Prozent der Stimmen erhalten und scheiterte damit an der 5-Prozent-Hürde. Czaja erklärte kurz danach, er übernehme alle Verantwortung für das Ergebnis seiner Partei, kündigte aber gleichzeitig an, in der Berliner Politik aktiv bleiben zu wollen.