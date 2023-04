Mann sprüht Pfefferspray in U-Bahn: Fahrgäste verletzt

Ein Mann hat in Berlin-Schöneberg Pfefferspray in eine abfahrende U-Bahn gesprüht und mehrere Menschen verletzt. Der Unbekannte war Freitagabend mit der Linie U7 unterwegs wie die Polizei am Samstag mitteilte. Am Bahnhof Kleistpark entstand im Zug laut Zeugen ein Streit zwischen einer 19-Jährigen Frau und einem 22-jährigen Mann.