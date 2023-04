Noch bis Mittwoch findet die Ice Cream Week in Berlin statt. Was eine Kugel Eis kostet und welche Eisdielen mitmachen, lesen Sie hier.

Eiskalter Genuss Ice Cream Week in Berlin: Hier gibt es irre Eissorten!

Berlin. Schluss mit Langeweile in der Waffel: Im Rahmen der Ice Cream Week in Berlin bieten 43 Eisdielen bis zum 26. April ausgefallene Eis-Variationen an. Eine Kugel kostet 1,50 Euro.

Eisfans können Sorten wie Pizza Marinara, Butter und Salbei oder Cannolo mit Büffel-Ricotta und Pistazien probieren. „Man hat häufig nie wirklich die Gelegenheit etwas anderes zu probieren. Es gibt ganz viele unterschiedliche Sorten und es wird mit Konsistenzen und Geschmacksrichtungen gespielt“, sagte Ludovica Trentini von True Italian, einem Mitorganisator der Aktionswoche.

Viele Eissorten werden extra für die Ice Cream Week hergestellt. So etwa die Variante mit Pizza-Marinara-Geschmack: Die Grundlage schafft ein Tomatensorbet, das gewürzt und mit Öl und Knoblauch verfeinert wird. „Dazu kommt ein kleines Stück Pizza, das schafft Crunchiness. Also Pizza statt Waffel.“

Die Berliner Ice Cream Week findet bereits zum vierten Mal statt. Vergangenes Jahr nahmen 37 Eisdielen an der Aktionswoche teil. Den Veranstaltern zufolge wurden vergangenes Jahr über 48.000 Kugeln verkauft.

Ice Cream Week in Berlin - Diese Eisdielen machen mit:

Gelateria Pepitahöfe, M36 Goltzstraße / Rauchstraße

Gimme Gelato, U2 Sophie-Charlotte-Platz

Katchi Ice Cream, S-Bahnhof Savignyplatz

My Daddy's Gelateria, S-Bahnhof/U8 Gesundbrunnen

Kiezeis, U2/U2/U3/U4 Nollendorfplatz

Artigiani Das natürliche Eis, S-Bahnhof Lichterfelde West

Artigiani am Schlachtensee, S-Bahnhof Schlachtensee

Eisfreunde, U9 Friedrich-Wilhelm-Platz

Berlin Homemade Icecream, U7 Kleistpark

Gimme Gelato @jules B-Part, U1/U2/U3 Gleisdreieck

Gianni Eis, U9 Turmstraße

Eis Marcon, U9 Birkenstraße

La Focacceria, U8 Rosenthaler Platz

Süsse Sünde, U8 Rosenthaler Platz

Katchi Ice Cream, S-Bahnhof Hackescher Markt

Agiori Eis, U1/U3/U7 Möckernbrücke

Tanne B Eis Berlin, U7 Gneisenaustraße

Duo Sicilian Ice Cream, U7 Gneisenaustraße

Cuore Di Vetro, U2/M8 Rosa-Luxemburg-Platz

Dolci E Salati Am Alex, S-Bahnhof/U2/U5/U8 Alexanderplatz

Tanne B Eis Berlin, U1/U3 Görlitzer Bahnhof

Spoonful Berlin, U8 Schönleinstraße

Die Eismacher, U7 Südstern

Chunks By Koro, U7 Südstern

Summertime, U7 Rathaus Neukölln

Alphi's Eis, S-Bahnhof, U2 Pankow

Giomecca, S-Bahnhof/U2/M1 Schönhauser Allee

Ben, Emi & Friends, S-Bahnhof/U2/M1 Schönhauser Allee

Zagara, U1/U3 Schlesisches Tor

Duo Sicilian Ice Cream, U1/U3 Schlesisches Tor

Yeay Ice Cream, U1/U3 Schlesisches Tor

Gianni Eis, M2/10 Prenzlauer Allee Danziger Straße

Duo Sicilian Ice Cream, M4 Hallesches Ufer

Chipi Chipi Bombom, U5 Frankfurter Tor

Cuore Di Vetro, U5 Frankfurter Tor

Spoonful Berlin, S-Bahnhof/U1/U3 Warschauer Straße

Il Buon Marcon, S-Bahnhof Karow

Süsse Sünde, U5 Samariterstraße

Caramello, S-Bahnhof/U1/U3 Warschauer Straße

Natur Eis, S-Bahnhof/U1/U3 Warschauer Straße

Schneeeischen, U5 Samariterstraße

Peggy Bee, S-Bahnhof/U5 Frankfurter Allee

Green Scoop, S-Bahnhof Ostkreuz