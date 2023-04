Gedenken an Todesmarsch von KZ-Häftlingen im Belower Wald

Im Belower Wald (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) ist an den Todesmarsch der Häftlinge des Konzentrationslagers Sachsenhausen kurz vor der Befreiung des Lagers erinnert worden. „Wir dürfen nicht müde werden, die Geschichten der immer weniger werdenden Überlebenden lebendig zu halten“, sagte Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow am Freitag. An die beispiellosen Verbrechen der Nationalsozialisten erinnerten bis heute etwa Kiefern, an denen großflächig die Rinde entfernt wurde, um sie zu essen.