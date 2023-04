Baumpflanzprogramm: Hier werden 1000 Bäume verschenkt

Bäume sind wichtig fürs Stadtklima, doch Berlin hat zuletzt viele Bäume verloren. Am 25. April werden Setzlinge an Berliner verteilt.

Berlin. Die Bedeutung von Bäumen, insbesondere in Städten, ist groß. Sie produzieren Sauerstoff, filtern Feinstaub, regulieren das Mikro-Klima, spenden Schatten und zahlreichen anderen Lebewesen einen Lebensraum. Zugleich werden in Berlin die Bedingungen für die Bäume schwieriger, durch steigende Temperaturen und weniger Regen, aber auch viele Bauarbeiten in der Stadt, bei denen Wurzeln geschädigt werden können. Mit einer besonderen Aktion will Berlin Recycling nun für neue Bäume sorgen und verschenkt 1000 Bäume an Berlinerinnen und Berliner. Die Berliner Morgenpost unterstützt das Programm als Medienpartner.

Anlass ist der Tag des Baumes, der in Deutschland am 25. April gefeiert wird, erstmals fand er in der Bundesrepublik im Jahr 1952 statt. In den USA wurde der Tag, wenn auch zu einem anderen Datum, bereits vorher eingeführt. Der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald zufolge, gilt der Tag inzwischen als eine der größten Mitmachaktionen im Baum- und Waldschutz. Dazu sollen dann auch die 1000 Baumsetzlinge einen Beitrag leisten, die von Berlin Recycling am kommenden Dienstag am Kaufpark Eiche, direkt hinter der Grenze zu Brandenburg an der Landsberger Chaussee 17 in Ahrensfelde, verteilt werden.

Drei verschiedene Baumarten stehen für Berliner zur Auswahl

Ausgewählt wurden drei Baumarten: die Zerr-Eiche, die bis zu 30 Meter hoch wird, sowohl Trockenheit als auch Hitze verträgt und damit auch dem Klimawandel trotzen kann, der Amerikanische Tulpenbaum, der eine Höhe von 25 bis 35 Metern erreichen kann, und die Sandbirke. Auch sie wird bis zu 30 Meter hoch, bevorzugt sonnige Standorte und gilt als anspruchslos, was die Bodenbeschaffenheit betrifft.

Die Baumsetzlinge sind je nach Art ein bis zwei Jahre alt und etwa 30 Zentimeter hoch, sie können direkt auf privaten Grundstücken gepflanzt werden. Allesamt sollen die ausgewählten Baumarten keine besondere Pflege benötigen. In den ersten Jahren ist aber insbesondere an heißen Sommertagen eine ausreichende Bewässerung erforderlich. Interessierte sollten zudem berücksichtigen, keinen Beschnitt im Frühjahr durchzuführen, um das Gehölz in dieser Zeit nicht zu schwächen. Verschenkt werden die Bäume ab 9 Uhr, direkt vor dem Haupteingang des Kaufparks, solange der Vorrat reicht.

