Gewalt im Fußball: 1936 Vorgänge in 30.479 erfassten Spielen

Berlin –. Gewalt bei Spielen im Berliner Fußball-Verband (BFV) kommt in weniger als 2,8 Prozent der erfassten Spiele vor. Laut einer statistischen Aufarbeitung der sportgerichtlich erfassten Gewaltvorfälle im Berliner Amateurfußball wurden in der Saison 2021/2022 1936 Vorfälle in 30.479 Spielen erfasst, wie der BFV am Freitag mitteilte. „Dabei stellen verbale Entgleisungen den größten Anteil der bearbeiteten Fälle dar, die leider oft in Tätlichkeiten als Eskalation der Gewaltspirale münden. Auch Unsportlichkeiten und Tätlichkeiten treten zu häufig auf den Fußballplätzen auf“, sagte Theresa Hoffmann. Die wissenschaftliche Referentin des BFV-Schiedsrichterwesens mit Schwerpunkt Gewaltprävention zeichnet sich für die Erstellung des Reports verantwortlich.

Die hauptsächlich im männlichen Spielbetrieb auftretenden Gewaltvorfälle, die vor dem Sportgericht landen, sind zu 25,41 Prozent verbaler Natur. Knapp dahinter folgen Tätlichkeiten (25,31 Prozent) sowie mit 20,71 Prozent Unsportlichkeiten. Dabei gibt es ebenso keine Unterschiede in den jeweiligen Spielklassen wie auch bei Pokalspielen. Zumeist treten die Gewaltvorfälle vorwiegend Mitte der zweiten Halbzeit und in der Schlussphase der jeweiligen Partie auf, heißt es in dem Report.