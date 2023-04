Mehr Fahrgäste bei der BVG aufgrund des Bahn-Warnstreiks

Aufgrund des Warnstreiks bei der Bahn sind am Freitagmorgen in Berlin mehr Menschen mit Bussen, U-Bahnen und Trams unterwegs gewesen. „Beim Bus kam es in einigen Fällen zeitweise im Berufsverkehr dazu, dass Fahrgäste auf die nächste Fahrt warten mussten“, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. „Bei U- und Straßenbahnen konnten dabei alle Fahrgäste befördert werden.“ Laut Einschätzung der BVG-Leitstellen nutzten „augenscheinlich“ viele Menschen das sonnige Frühlingswetter, um mit dem Rad oder zu Fuß an ihr Ziel zu kommen. Am Potsdamer Hauptbahnhof lief der Verkehr mit Bussen und Straßenbahnen normal, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Demnach waren aber mehr Fahrgäste als sonst zu sehen.

Berlin (dpa/bb). Aufgrund des Warnstreiks bei der Bahn sind am Freitagmorgen in Berlin mehr Menschen mit Bussen, U-Bahnen und Trams unterwegs gewesen. „Beim Bus kam es in einigen Fällen zeitweise im Berufsverkehr dazu, dass Fahrgäste auf die nächste Fahrt warten mussten“, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) mit. „Bei U- und Straßenbahnen konnten dabei alle Fahrgäste befördert werden.“ Laut Einschätzung der BVG-Leitstellen nutzten „augenscheinlich“ viele Menschen das sonnige Frühlingswetter, um mit dem Rad oder zu Fuß an ihr Ziel zu kommen. Am Potsdamer Hauptbahnhof lief der Verkehr mit Bussen und Straßenbahnen normal, wie ein dpa-Reporter beobachtete. Demnach waren aber mehr Fahrgäste als sonst zu sehen.

Die BVG ist nicht Teil der laufenden Tarifauseinandersetzung in der Bahnbranche und wird daher nicht selbst bestreikt - allerdings fuhren in Berlin und Brandenburg am Morgen weder die Regionalzüge noch die S-Bahnen. Die BVG hatte vorab mitgeteilt, dass aufgrund des Warnstreiks die „maximal mögliche Zahl und Größe von Fahrzeugen“ eingesetzt werde, um die Ausfälle nach Möglichkeit zu kompensieren.

Nach BVG-Informationen gab es auf den Straßen Berlins durch den Warnstreik keine Staus „über das übliche Maß hinaus“. Daher seien die Busse weitgehend pünktlich unterwegs gewesen.