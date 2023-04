Eine Doppelhaushälfte hat im Berliner Ortsteil Mahlsdorf gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, brach das Feuer am frühen Freitagmorgen im Pfingstweg im Bezirk in Marzahn-Hellersdorf aus. Demnach breiteten sich die Flammen über zwei Etagen aus. Ein Bewohner brachte sich selbst in Sicherheit und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Feuerwehreinsatz Brand an Doppelhaushälfte in Berlin-Mahlsdorf

Berlin (dpa/bb). Eine Doppelhaushälfte hat im Berliner Ortsteil Mahlsdorf gebrannt. Wie die Feuerwehr am Freitag mitteilte, brach das Feuer am frühen Freitagmorgen im Pfingstweg im Bezirk in Marzahn-Hellersdorf aus. Demnach breiteten sich die Flammen über zwei Etagen aus. Ein Bewohner brachte sich selbst in Sicherheit und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte so den Angaben zufolge größere Schäden am Nachbargebäude. Dessen Bewohner retteten sich selbstständig ins Freie. Für die Löscharbeiten wurde in zwölf Haushalten vorsorglich der Strom abgeschaltet.

Insgesamt waren laut Feuerwehr 69 Einsatzkräfte vor Ort. Am Morgen waren noch 34 Feuerwehrleute mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Warum der Brand ausbrach, ist den Angaben zufolge noch unklar.