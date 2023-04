Ministerpräsident Woidke reist zu 75 Jahr-Feiern nach Israel

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) wird an den zentralen Feiern zum 75. Jahrestag der Staatsgründung in Israel teilnehmen. Er reise am Dienstag (25. April) auf Einladung des israelischen Staatspräsidenten Jitzchak Herzog dorthin, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Im Rahmen seiner zweitägigen Reise wird Woidke auch an einem Empfang des Staatspräsidenten in Jerusalem teilnehmen. „Mit dem Besuch Israels an einem der wichtigsten jüdischen Feiertage würdigen wir die Bedeutung der Beziehungen zwischen Israel und Brandenburg“, teilte Woidke mit.

Mit dem deutschen Botschafter in Israel, Steffen Seibert, und dem israelischen Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, will sich Woidke auch einen gemeinsamen Flug der deutschen und israelischen Luftwaffe anschauen. Auch ein erstes Gespräch mit dem Präsidenten der Jerusalem Foundation, Shai Doron, gehört zum Besuchsprogramm. Woidke war am Montag zum zweiten Vorsitzenden der Stiftung gewählt worden, die humanitäre, kulturelle, wissenschaftliche und künstlerische Projekte in der Stadt unterstützen will.