Helene Weigel Theaterpreis an Regisseurin Fritzi Wartenberg

Die Regisseurin Fritzi Wartenberg soll den diesjährigen Helene Weigel Theaterpreis erhalten. Das gab das Berliner Ensemble am Donnerstag bekannt. Die Jury lobte die Vielschichtigkeit von Wartenbergs Inszenierungen: „Mit viel Neugierde und Sensibilität spürt sie drängende aktuelle Themen auf und geht in eine tiefgehende Auseinandersetzung.“ Der Preis wird seit 2022 vom Freundeskreis des Berliner Ensembles für außergewöhnliche künstlerische Leistungen an dem Theater vergeben. Die Auszeichnung ist mit 5000 Euro dotiert und nach der früheren Intendantin Helene Weigel (1900-1971) benannt. Wartenberg hat am Berliner Ensemble „Alias Anastasius“ und „The Writer“ inszeniert.