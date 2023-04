Revolution? „Damit muss man wirklich global gehen“

Hannover. Stephan Körber zeigt das unscheinbare graue Bauteil. Es ist hart, leicht und wirkt sehr stabil. Das weiße, das sonst genauso aussieht, kann man biegen. Die mögliche Revolution, die damit verbunden ist, stammt aus den Labors der Technischen Universität Berlin. Körber und sein Partner Mathias Czasny haben am Institut für Keramische Werkstoffe geforscht und dort ihre Idee geboren. Sie können jetzt stabilste Carbon-Fasern mit einem 3-D-Drucker in Materialien einbringen. Mit dieser Innovation stehen die beiden Gründer des Start-Ups Endless Industries jetzt am Stand des TU-Innovationsverbundes TUBS in der Halle 2 des Messegeländes von Hannover und versuchen, Kunden und Partner zu gewinnen. Es klappe gut, sagen die Jungunternehmer. Einen Kunden aus der Automobil-Zulieferer-Branche hätten sie schon aufgetan. Sie gehen davon aus, dass ihre Bauteile schon bald herkömmliche Arme von Fertigungsrobotern ersetzen können. „Damit muss man wirklich global gehen“, lobte der Chef der Berliner Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner, Stefan Franzke.

Unter den 4000 Ausstellern bei der weltgrößten Industriemesse sind Berliner und Brandenburger stark vertreten. „Wir sehen hier viele Unternehmen aus der Region, die sehr weit vorne sind“, stellte Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) beim Besuch am Donnerstag fest. Jüngst hatte schon die IBB mit aktuellen Zahlen untermauert, dass Berlin Start-up-Metropole.

Überthema neue Energieversorgung

Das Überthema der zweiten Auflage der Hannover Messe nach der Corona-Pandemie lautet Transformation, also der Umbau von Produktionsmethoden und Energieversorgung. Da sind sich alle einig, auch wenn sich Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) als Feind dieses Begriffes outet. „Er ignoriert was früher war und klingt so, als ob man irgendwann fertig ist“, sagt der frühere Präsident der Berliner Technischen Universität.

Dass Innovation und Transformation bisweilen eher an politischen und regulatorischen Rahmenbedingungen als an technischen Problemen hängen, zeigt das Beispiel LabFly. Schon im vergangenen Jahr hat Gründer Tim Fischer in Hannover seine Drohnen präsentiert, die Medikamente von Apotheken zu Patienten fliegen oder zwischen Krankenhäusern transportieren können. In Dessau ist der Jungfernflug problemlos gelungen, Mitte des Jahres soll der Regelbetrieb zwischen Krankenhäusern auf der Schwäbischen Alb beginnen, auch Apotheken in Bayern wollen einsteigen. In Berlin haben sie wegen der Sicherheitsanforderungen für den Luftraum über der Regierungszentrale noch keine Genehmigung. Es wäre nicht die erste Erfindung aus Berlin, für die es in der Stadt keine Einsatzmöglichkeiten geschaffen werden.

Heizen mit einem Wasserstoff-Blockheizkraftwerk

Auf eine solche hoffen auch die Manager der Inhouse Engeneering GmbH aus Köpenick. Die Firma baut Blockheizkraftwerke (BHKWs) für Mehrfamilienhäuser, die mit Wasserstoff betrieben werden. Dass die Förderung der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) weggefallen ist, sei schlimm für die Firma gewesen, berichtet der Geschäftsführer Christoph Hildebrandt. Denn ein Wasserstoff-BHKW koste immer noch 75.000 Euro. Jetzt leide man unter der Unsicherheit, welche Regeln und welche Subventionen künftig für neue Heizungen gelten werden. Zwar betreibt Inhouse schon eine Demonstrationsanlage in Bitterfeld, man würde aber gerne ein Pilotprojekt in Berlin realisieren, so der Manager, am liebsten in einem öffentlichen Gebäude. Wirtschaftsförderer Franzke sagt zu, sich zu kümmern.

Solche Begegnungen sind der Sinn einer solchen Mega-Messe. Persönliche Kontakte seien auch durch noch so viele elektronische Möglichkeiten nicht zu ersetzen, heißt es allerorten. Auch das Start-Up Hydro2X könnte profitieren. Die vom Senat geförderten Gründer verhindern mittels Künstlicher Intelligenz, dass Windanlagen wegen überlasteter Stromnetze abgeregelt werden müssen, in dem die zu vorhergesagten Zeiten erzeugte Öko-Energie dann anderweitig genutzt und etwa in grünen Wasserstoff verwandelt wird. Noch ist das Geschäft schwierig, weil Energieproduzenten für die Abschaltungen entschädigt werden. Das werde sich aber in den nächsten vier oder fünf Jahren ändern, so Mitgründer Maurits Zevering. Dann könne man mit einem weiter ausgereiften System groß einsteigen. Franzke hörte das gerne. „Nachher ist ein Innovationsdialog an unserem Gemeinschaftsstand, da ist die Innovationschefin von Siemens Energy dabei. Kommt da hin, wir machen die Verbindung.“