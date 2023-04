Messerangriff auf Lebensgefährtin: Angeklagter gesteht

Weil er seine frühere Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt haben soll, steht ein 44-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Der Mann soll sich nachts Zutritt zur Wohnung der Frau verschafft haben. In einem Streit habe er zu einem Messer gegriffen und zugestochen. Die damals 13-jährige gemeinsame Tochter habe ihn schließlich weggezogen, heißt es in der Anklage. Der 44-Jährige gestand zu Prozessbeginn am Donnerstag. Er habe die Kontrolle über sich verloren, erklärte der Mann über seine Verteidigerin.