Moor auf Naturerbefläche wird für Klimaschutz wieder nass

Ein entwässertes Moor im Waldgebiet auf einem ehemaligen Militärgelände in Doberlug-Kirchhain wird renaturiert. Um mehr Wasser in der Landschaft zu halten, werden wertvolle Torfböden auf etwa 20 Hektar auf der Naturerbefläche Weißhaus der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) wieder hergestellt, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Viele Moore in Deutschland werden als Beitrag zum Klimaschutz inzwischen wiedervernässt.