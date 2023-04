Pflegebedürftige erstickt: Vier Jahre Haft für Pflegerin

Handschellen stecken in der Gürtelhalterung eines Justizbeamten.

Nach dem Erstickungstod einer pflegebedürftigen 27-Jährigen ist eine Pflegerin in Berlin zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach die 46-Jährige am Donnerstag der Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Die Frau hatte die 27-Jährige im August 2022 weiter mit Brei gefüttert, obwohl diese sich zuvor an dem Brei verschluckt hatte und deshalb um Atem rang und hustete.