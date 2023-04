Friedrichstadt-Palast hat System für Ticketpreise verändert

Der Berliner Friedrichstadt-Palast hat mit seiner aktuellen Show „Arise“ schon mehr als 40 Millionen Euro eingespielt. Die Show über einen Fotografen und dessen Muse wird seit Sommer 2021 aufgeführt. Nun werde sie den bisherigen Umsatzrekord einer Produktion von 44,1 Millionen Euro übertreffen, teilte das Theater am Donnerstag mit. Mittlerweile hat das Theater ein neues Preismodell eingeführt. Karten können dabei weniger oder mehr kosten, je nachdem wie viele Tickets es noch gibt.

Berlin (dpa/bb). Der Berliner Friedrichstadt-Palast hat mit seiner aktuellen Show „Arise“ schon mehr als 40 Millionen Euro eingespielt. Die Show über einen Fotografen und dessen Muse wird seit Sommer 2021 aufgeführt. Nun werde sie den bisherigen Umsatzrekord einer Produktion von 44,1 Millionen Euro übertreffen, teilte das Theater am Donnerstag mit. Mittlerweile hat das Theater ein neues Preismodell eingeführt. Karten können dabei weniger oder mehr kosten, je nachdem wie viele Tickets es noch gibt.

„Dies ist von Hotels oder Fluggesellschaften seit langem bekannt, bei staatlichen Kultureinrichtungen noch eher selten“, hieß es in der Mitteilung. Bei den Karten gilt für jede Sitzplatzkategorie ein Grundpreis. Je nach Kategorie und Auslastung können Tickets dann beispielsweise mal 5 Euro teurer werden, aber auch mal 30 oder 40 Euro mehr kosten. Nach einem Pilotprojekt vor einigen Jahren wird das System seit 2021 eingesetzt.

Den neuen Umsatzrekord hätten sie durch flexible Preissteigerungen und deutliche Reduzierung von Rabatten erreichen können, teilte Marketingchefin Natascha Lecki mit. Er gebe ihnen aber auch finanziellen Freiraum, um sozial zu agieren. So seien beispielsweise günstigere Karten an Vereine und Freikarten an geflüchtete Menschen aus der Ukraine ausgegeben worden. Menschen mit wenig Geld können mit der Aktion #PalastFürAlle Tickets für 5 Euro bekommen. Wer einen Berlinpass hat, kann die Show für 3 Euro sehen.

Mit seinen glitzernden Shows zieht der Friedrichstadt-Palast jährlich Hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Für „Arise“ seien seit dem Start fast 720.000 Tickets verkauft worden, hieß es in der Mitteilung. Künstler Tom Neuwirth - bekannt als Conchita Wurst - hatte an der Entstehung einiger Lieder mitgearbeitet. Die Produktion läuft noch bis Anfang Juli. Im Herbst soll eine neue Show kommen.