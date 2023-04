Mann raubt Supermarkt aus und wird mit Beute festgenommen

Die Berliner Polizei hat einen mutmaßlichen Supermarkträuber geschnappt. Der 35 Jahre alte Verdächtige soll am Mittwochabend im Ortsteil Wittenau Geld aus der Kasse eines Supermarktes und von einer Kundin geraubt haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach soll der Mann vorgetäuscht haben, eine Waffe dabei zu haben. In der Nähe des Marktes in der Oranienburger Straße wurde er festgenommen. Der Mann konnte von dem bedrohten 24-jährigen Kassierer und der 47 Jahre alten Frau sofort identifiziert werden. Das erbeutete Geld hatte er bei sich. Der Kassierer stand unter dem Eindruck des Geschehens und wurde von Rettungskräften behandelt.