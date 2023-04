Land plant Möglichkeit für Heimunterricht wegen Warnstreiks

Brandenburg plant angesichts des Warnstreiks im Schienenverkehr an diesem Freitag regulären Unterricht - baut aber für den Fall fehlender Schülerbeförderung vor. „Der Unterricht wird gemäß der Stundenplanung vor Ort für alle Klassen und Jahrgangsstufen organisiert“, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Potsdam mit. „Schülerinnen und Schüler, die auf den Schülerverkehr angewiesen sind und absehbar am 21. April 2023 nicht die Schule besuchen können, sollen mit Lernaufgaben versorgt werden.“ Für abwesende Schülerinnen und Schüler wegen des Warnstreiks sollten die Schulen Distanzunterricht von der ersten bis zehnten Jahrgangsstufe organisieren, falls die Einsatzplanung der Lehrkräfte das zulasse. Lehrer und sonstiges pädagogisches Personal müssen zum Dienst erscheinen.