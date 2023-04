SPD-Generalsekretär Kühnert: Personalie Kai Wegner „tut weh“

Der Berliner Bundestagsabgeordnete und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht die voraussichtliche Wahl des CDU-Landesvorsitzenden Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister kritisch. „Kein SPD-Mitglied freut sich bei der Vorstellung, das Rote Rathaus an die CDU abzugeben. Unabhängig davon, wie man zu dieser Koalition steht“, sagte Kühnert dem „Spiegel“ (Donnerstag). „Und gerade die Personalie Kai Wegner ist eine, die ich als Berliner für mehr als gewöhnungsbedürftig halte. Dieser Mann verkörpert wenig von meiner Heimatstadt, in der ich seit bald 34 Jahren lebe. Mir tut das weh.“

Berlin (dpa/bb). Der Berliner Bundestagsabgeordnete und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht die voraussichtliche Wahl des CDU-Landesvorsitzenden Kai Wegner zum Regierenden Bürgermeister kritisch. „Kein SPD-Mitglied freut sich bei der Vorstellung, das Rote Rathaus an die CDU abzugeben. Unabhängig davon, wie man zu dieser Koalition steht“, sagte Kühnert dem „Spiegel“ (Donnerstag). „Und gerade die Personalie Kai Wegner ist eine, die ich als Berliner für mehr als gewöhnungsbedürftig halte. Dieser Mann verkörpert wenig von meiner Heimatstadt, in der ich seit bald 34 Jahren lebe. Mir tut das weh.“

Die SPD habe ohne Frage einen Anteil daran, dass die CDU bei der Abgeordnetenhauswahl so stark geworden sei, sagte Kühnert. „Aber der Wahlkampf war davon geprägt, dass die CDU Stimmung auf Kosten ganzer Bevölkerungsgruppen gemacht hat“, sagte er. Berlin sei eine höchst diverse Stadt. „Und aus Diversität entsteht hier jeden Tag große Kreativität. Das funktioniert aber nur, wenn Diversität nicht nur verschämt toleriert, sondern auch offensiv gewollt wird“, sagte der SPD-Politiker. „In einer Stadt mit 40 Prozent Migrationsanteil über diese Berliner in so ungelenken Worten zu sprechen, als hätte man es mit einer skurrilen Fetischgruppe zu tun, fand ich gruselig“, sagte Kühnert. „Ich dachte eigentlich, dass die Union schon weiter wäre.“

CDU und SPD könnten in Berlin schon bald eine schwarz-rote Landesregierung bilden. Die SPD-Mitglieder können noch bis Freitagabend über den zwischen beiden Parteien ausgehandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Das Ergebnis soll am Sonntag bekanntgegeben werden. Die CDU will bei einem Parteitag am Montag darüber abstimmen lassen. Gegen ein schwarz-rotes Bündnis gibt es in der SPD viele Vorbehalte. Mehrere Kreisverbände und nicht zuletzt die Berliner Jusos haben sich deutlich dagegen ausgesprochen.