Wetter Von Donnerstag an wird es sonniger in Berlin und Brandenburg

Nach einem bewölkten Morgen zeigt sich am Donnerstag in Berlin und Brandenburg die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte, regnet es morgens und vormittags vor allem im Norden Brandenburgs. Ab Mittag scheint zunehmend die Sonne, Schauer gibt es kaum noch. Die Temperaturen erreichen 13 bis 17 Grad.