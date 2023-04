Khedira kann sich Karriereende bei Union Berlin vorstellen

Rani Khedira kann sich nach seiner Vertragsverlängerung auch ein Karriereende bei Union Berlin vorstellen. Angesprochen auf einen möglichen künftigen Wunsch nach einem Wechsel ins Ausland sagte der 29-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde, dass er bei seinem Bruder Sami gesehen habe, was das für die Persönlichkeitsentwicklung bedeuten könne. „Von daher spielt das vielleicht irgendwo unterbewusst noch eine Rolle, aber ich hätte auch nichts dagegen, bei Union meine Karriere zu beenden“, sagte Khedira, der seinen Kontrakt bei den Köpenicker Anfang der Woche verlängert hatte.

Berlins Rani Khedira (l) läuft gestikulierend vorbei an Schiedsrichter Tobias Stieler.

Mit den Eisernen will sich der Mittelfeldspieler weiterentwickeln - ohne große Töne zu spucken. „In der Vergangenheit haben wir schon das ein oder andere Beispiel gesehen. Wenn du da oben bist und meinst, du gehörst zu den Großen. Die anderen haben einfach andere, auch finanzielle, Möglichkeiten, um dich da schnell wieder einzuholen. Von daher ist das große Wort Demut gefragt“, sagte der 29-Jährige. Bislang gab Union zu Saisonbeginn stets den Klassenerhalt als Ziel aus, kam zuletzt aber zweimal ins internationale Geschäft. Konkrete höhere Ziele brauche es nicht zwingend, sagte Khedira. Aber man müsse schon versuchen, sich peu à peu in der Liga zu etablieren.

Die Berliner stehen aktuell in der Bundesliga auf Rang drei bei noch sechs ausstehenden Partien. Trotzdem sei es „Blödsinn“ nur von der Champions League zu sprechen, sagte der 29-Jährige. „Du musst realistisch und cool bleiben. Weil wenn du am Ende Fünfter wirst, ist es trotzdem eine unglaubliche Saison“, sagte er. Khedira war vor knapp zwei Jahren vom FC Augsburg nach Köpenick gewechselt und wurde zu einem Führungsspieler im Mittelfeld. In dieser Saison verpasste er nur zwei Pflichtspiele.