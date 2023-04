Nach Umweltkatastrophe werden wieder Störe in Oder gesetzt

Bei der Umweltkatastrophe in der Oder im vergangenen Sommer sind auch Exemplare des baltischen Störs gestorben. Nun sollen die vom Aussterben bedrohten Tiere wieder in den Fluss im Nationalpark Unteres Odertal bei Schwedt gesetzt werden. Das kündigte das Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle am Mittwoch an.