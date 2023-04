Unfall Auto fährt in Marzahn Radfahrer an - schwer verletzt

Ein Auto hat einen Radfahrer in Berlin-Marzahn angefahren und dabei schwer verletzt. Der 45-jährige Radfahrer wurde mit Kopf- und Beinverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der 87 Jahre alte Autofahrer war demnach am Dienstagnachmittag von der Landsberger Allee nach rechts in die Alte Rhinstraße abgebogen. Dabei hat er nach bisherigen Erkenntnissen den Radfahrer übersehen, der in gleicher Richtung unterwegs war.