Bei Verfolgung mutmaßlicher Einbrecher: 17-Jähriger verletzt

Bei der Verfolgung mutmaßlicher Einbrecher ist in Berlin-Biesdorf ein Jugendlicher von den Flüchtenden verletzt worden. Der 17-Jährige wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war eine 41-Jährige mit ihren Kindern am Dienstagnachmittag am Hadubrandweg nach Hause gekommen. Vor dem Grundstück stand demnach ein Mann, der floh, als ihn der 17-jährige Sohn der Frau ansprechen wollte.