OP abgerechnet, aber nicht vollzogen? Ärzte angeklagt

Die Patienten glaubten, sie seien an der Speiseröhre operiert worden. Tatsächlich soll es jedoch nur eine Vollnarkose gegeben haben - und mehr als 1000 Abrechnungen über insgesamt mehr als eine Million Euro für die angeblich erfolgten Operationen. Davon ist die Berliner Staatsanwaltschaft überzeugt und hat Anklage gegen zwei Ärzte und eine Arzthelferin erhoben. Sie wirft ihnen gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung in 1052 Fällen sowie banden- und gewerbsmäßigen Betrug in 1764 Fällen vor, wie ein Behördensprecher am Dienstag mitteilte.