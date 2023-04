Anklage: Wertlose Digitaldrucke als Kunst angeboten

Das Strafgesetzbuch und Akten liegen in einem Gericht auf dem Tisch.

Für gefälschte Werke berühmter Fotografen wie Helmut Newton oder Cindy Sherman soll eine mutmaßliche Bande Millionensummen verlangt haben - nun will die Berliner Staatsanwaltschaft die Verdächtigen vor Gericht bringen. Die Justizbehörde hat drei Männer im Alter von 48, 55 und 71 Jahren angeklagt, unter anderem wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betruges und Urkundenfälschung in 15 Fällen, wie ein Sprecher am Dienstag mitteilte. Wegen Geldwäsche sollen zudem zwei Berliner - ein 50-jähriger Mann und eine 31- Jahre alte Frau - vor Gericht. Strippenzieher ist aus Sicht der Ermittler der 55-Jährige, der laut Staatsanwaltschaft Ende März festgenommen wurde.