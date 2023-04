Fast die Hälfte der Berliner SPD-Mitglieder hat abgestimmt

Fast die Hälfte der Berliner SPD-Mitglieder hat sich bisher an dem Mitgliedervotum der Berliner SPD über den Koalitionsvertrag mit der CDU beteiligt. Wie ein Sprecher der Partei am Dienstag mitteilte, sind bei der Deutschen Post und in der Landesgeschäftsstelle insgesamt 8874 Briefe eingegangen. Die nötige Mindestbeteiligung von einem Fünftel der 18.566 Stimmberechtigten (3714) war bereits vorher erreicht.

Berlin (dpa/bb). Fast die Hälfte der Berliner SPD-Mitglieder hat sich bisher an dem Mitgliedervotum der Berliner SPD über den Koalitionsvertrag mit der CDU beteiligt. Wie ein Sprecher der Partei am Dienstag mitteilte, sind bei der Deutschen Post und in der Landesgeschäftsstelle insgesamt 8874 Briefe eingegangen. Die nötige Mindestbeteiligung von einem Fünftel der 18.566 Stimmberechtigten (3714) war bereits vorher erreicht.

Das Mitgliedervotum per Brief ist am 4. April gestartet. Die Parteimitglieder haben noch bis Freitagabend Zeit, ihre Stimme abzugeben und zu signalisieren, ob sie der vom Landesvorstand favorisierten Koalition mit den Christdemokraten zustimmen.

Die Auszählung in der Berliner SPD-Zentrale soll am Sonntagmorgen beginnen und das Ergebnis voraussichtlich am Nachmittag mitgeteilt werden. Wie lange das Auszählen dauert, hängt auch davon ab, wie viele Stimmen am Schluss abgegeben wurden. Gegen eine schwarz-rote Koalition haben sich unter anderem mehrere Kreisverbände und nicht zuletzt die Jusos sehr deutlich ausgesprochen.

Die CDU will am Montag bei einem Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Gibt es bei beiden Parteien grünes Licht für die Pläne der jeweiligen Landesspitze, könnte CDU-Landeschef Kai Wegner am Donnerstag (27. April) bei der Plenarsitzung im Abgeordnetenhaus zum neuen Regierenden Bürgermeister gewählt werden.