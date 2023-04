Nationalsozialismus Bauen und Planen in der Nazizeit: Ausstellung in Berlin

Eine neue Ausstellung in der Berliner Akademie für Künste beleuchtet das Planen und Bauen während der NS-Diktatur. Grundlage dafür sind die Ergebnisse eines Forschungsprojekts einer Historikerkommission, die 2017 vom Bundesbauministerium beauftragt wurde. 28 Forscherinnen und Forscher untersuchten mehr als fünf Jahre lang, inwieweit die in der NS-Zeit für das Planen und Bauen zuständigen Behörden und Menschen in die Verbrechen des nationalsozialistischen Staates eingebunden waren.