Sanierung von Turmuhr der Friedenskirche vor Abschluss

Die Sanierung der Turmuhr der Frankfurter Friedenskirche ist so gut wie abgeschlossen. Am Dienstag wurden die vergoldeten Zeiger und die römischen Uhrziffern angebracht. Es handle sich um 24 Karat Blattgold, wie der Juniorchef der Firma Glocken und Turmuhren Bittner, Holger Bittner, der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Der Familienbetrieb aus Neuenhagen bei Berlin hat die Sanierung übernommen. Für eine bessere Witterungsbeständigkeit wählte die Firma für die Vergoldung eine doppelte Beschichtung. Ende April soll die Sanierung beendet sein. Man sei im Zeitplan, so Bittner.