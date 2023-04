300 Millionen: Leitstelle für Polizei und Feuerwehr immer teurer

Soll besser koordiniert werden: Einsätze der Feuerwehr und Polizei, so wie hier zu Silvester in Neukölln.

Berlin. CDU und SPD sagen es in ihrem Koalitionsvertrag lapidar: „Wir stellen die kooperative Leitstelle der Polizei Berlin und Feuerwehr fertig“, heißt es im Kapitel zur Innenpolitik. Ein Zurück gibt es nicht mehr für die möglichen künftigen Koalitionspartner. Schließlich planen die Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Inneres schon seit 2016 an der neuen Infrastruktur, die die Einsatzfähigkeit der Sicherheits- und Rettungskräfte in der Stadt und ihrer Koordinierung deutlich verbessern soll.

Als der damalige Innensenator Frank Henkel (CDU) die ersten Pläne vorstellte, war noch von 84 Millionen Euro Kosten die Rede. Eine Schätzung, die Fachleute schon damals für sehr unrealistisch hielten. Zahlreiche Umplanungen, neue technische Anforderungen und Ausweitungen der Raumbedarfs ließen die Kosten seitdem immer weiter in die Höhe schnellen.

Vor einem Jahr war von 247 Millionen Kosten die Rede, nun sind es 50 Millionen mehr

Dass die 185 Millionen Euro, die die alte rot-grün-rote Regierung in ihrem Doppelhaushalt 2022/23 eingestellt hatte, nicht reichen würden, war schon vor einem Jahr klar. Von 247 Millionen Euro war seinerzeit die Rede, eine Bauplanungsunterlage über 261 Millionen Euro wurde damals wieder einkassiert. Inzwischen wäre man über eine solche Summe glücklich, denn die Gesamtkosten werden jetzt mit 297 Millionen Euro angegeben.

Das Projekt gliedert sich in drei Teile. An der Gallwitzallee in Lankwitz soll auf dem Polizeigelände für 180 Millionen Euro ein Neubau für das Einsatzleit- und Lagezentrum der Polizei entstehen. Am Nikolaus-Groß-Weg in Siemensstadt wird die Leitstelle der Feuerwehr erweitert, Kostenpunkt 75 Millionen Euro. Zudem soll dort das bestehende Leitstellen-Gebäude für 42 Millionen Euro saniert werden. Technisch sollen die beiden Standorte aber zusammenhängen, damit etwa die Polizei im Notfall zur Feuerwehr ausweichen kann und umgekehrt.

Leitstelle soll 2029 starten. Aber bisher wurde weniger Geld als geplant eingesetzt

In Betrieb gehen soll die gemeinsame Leitstelle dann 2029. Ob dieser Zeitplan zu halten sein wird, ist aber fraglich. Zumindest ist das für 2022 eingeplante Geld für das Projekt nicht ausgegeben worden. Von den 20 Millionen Euro sind 14,5 Millionen Euro eingesetzt worden.

Die scheidende Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeldt bittet um Verständnis: „Herauszustellen beim Projekt Kooperative Leitstelle ist außerdem, dass es sich hierbei um ein Vorhaben handelt, das an Komplexität und Spezifikation kaum vergleichbar ist“, schreibt sie an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. So führten die hohen technischen Sicherheitsanforderungen „zwangsläufig dazu, dass bauliche Lösungen gefunden werden müssen, die sich von gebräuchlichen Umsetzungen unterscheiden“. Die neue Koalition müsste im ohnehin angespannten Investitionsbudget ihres ersten Haushaltes für 2024/25 nun mindestens 112 Millionen Euro für das Uralt-Vorhaben zusammenbringen.

CDU und SPD wollen noch die Leitstelle der Rettungsdienste an das Projekt anhängen

Die Gewerkschaft der Polizei verfolgt die Entwicklung dieses wichtigen und politisch von keiner Partei in Frage gestellte Vorhabens schon lange mit Argwohn. „Je länger man so ein Bauprojekt auf die lange Bank schiebt desto teurer wird es“, sagte Sprecher Benjamin Jendro. Es müsse aber so schnell wie möglich kommen, „denn schon jetzt bricht uns die Technik in der alten Leitstelle weg“, so der Gewerkschafter. Mit Sorge sehen Gewerkschaft und Innenpolitiker nun die Absicht der womöglich künftigen Koalitionäre, das Projekt noch einmal komplexer zu machen.

Denn CDU und SPD beabsichtigen, ein bisher völlig neues Thema in die die ohnehin schon mehrfach angepasste Planung zu integrieren. Dabei geht es um die im vergangenen Winter ausgiebig diskutierte Lage bei den Rettungsdiensten. „Wir wollen die Situation der Rettungsdienste nachhaltig verbessern und prüfen eine gemeinsame Leitstelle für Rettungsdienst und Krankentransport in der kooperativen Leitstelle“, heißt es im Gesundheitskapitel des Koalitionsvertrages. „Da habe ich schon so meine Skepsis“, sagte der Innenexperte der Linken, Niklas Schrader. Sein Grünen-Kollege Vasili Franco befürchtet, dass die Kosten noch weiter steigen werden.

Die Zeit drängt: Leitstellensystem der Polizei wird ab 2025 nicht mehrt gewartet

Gerade die Änderung bestehender Pläne nach Beginn der Bauphase gilt nicht erst seit den Erfahrungen mit dem Bau des Flughafens BER als Todsünde. Zumal es eben solche Umplanungen sind, die neben den generell gestiegenen Baukosten zur Kostenexplosion für die Leitstelle geführt haben. Und die Zeit drängt. Für das alte Leitstellensystem der Polizei könnten Wartung und Support nur noch bis 2025 sichergestellt werden, so der Senat.