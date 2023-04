120 Privatgärten öffnen bis September wieder für Besucher

Nach starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr wieder private Gärten für Besucher in Berlin und Brandenburg geöffnet. Bis September zeigen 120 Privatleute ihre persönlichen Blumenparadiese für Gartenliebhaber zum Flanieren und Fachsimpeln, wie eine Sprecherin der Initiative am Samstag berichtete. Den Anfang machten an diesem verregneten Wochenende 12 Gärten in Potsdam und Umgebung.

Potsdam (dpa/bb). Nach starken Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr wieder private Gärten für Besucher in Berlin und Brandenburg geöffnet. Bis September zeigen 120 Privatleute ihre persönlichen Blumenparadiese für Gartenliebhaber zum Flanieren und Fachsimpeln, wie eine Sprecherin der Initiative am Samstag berichtete. Den Anfang machten an diesem verregneten Wochenende 12 Gärten in Potsdam und Umgebung.

So öffnete in Biesenthal (Barnim) ein Garten mit Waldcharakter: Ein mehr als 1000 Quadratmeter großer Garten mit altem Baumbestand direkt am Stadtpark. In Potsdam wurde in der Russischen Kolonie ein Bauerngarten mit Kräutern, Gemüse und alten Obstsorten in einer historischen Anlage nach Plänen von Gartenarchitekt Peter Joseph Lenné (1789-1866) rund um das historische Wohnhaus gezeigt. Und am Schlosspark Sanssouci waren in einem 1500 Quadratmeter großen Sammlergarten Hunderte Frühblüher zu erleben. Ergänzt wird die Sammlung von 300 Topf- und Kübelpflanzen.