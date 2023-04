Forstwirtschaft Stürme und Dürre: Mehr Holz aus Wäldern in Brandenburg

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch.

In Brandenburgs Wäldern ist seit 2007 nicht mehr so viel Holz eingeschlagen worden wie im vergangenen Jahr. 5,2 Millionen Kubikmeter eingeschlagenes Holz bedeuten eine Steigerung um 41 Prozent im Vergleich zu 2021, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Freitag mitteilte. Rund 2,4 Millionen Kubikmeter wurden als Industrie- und Stammholz verwendet. 341.800 Kubikmeter als Energieholz. 3,6 Millionen weitere Kubikmeter entfielen auf Privatwald.