Abstiegskrimi im Pott: Hertha muss bei Schalke punkten

Hertha BSC gastiert zum Auftakt des 28. Spieltags der Fußball-Bundesliga an diesem Freitag beim FC Schalke 04. In der Gelsenkirchener Arena kommt es damit zum Duell des Tabellenletzten aus dem Ruhrgebiet mit dem Vorletzten aus der Hauptstadt (20.30 Uhr/DAZN). Für beide Mannschaften würde ein Sieg den zumindest vorübergehenden Sprung auf den Relegationsplatz 16 bedeuten. Bei einer Niederlage würde die Hertha erstmals in dieser Saison auf den letzten Platz abrutschen.