Polizei verbietet Palästinenser-Kundgebungen in Berlin

Die Berliner Polizei hat zwei für das Wochenende geplante Palästinenser-Kundgebungen verboten. Es bestehe die Gefahr, dass es bei den Versammlungen zu volksverhetzenden oder antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichung oder Gewalttätigkeiten komme, teilte die Polizei als Versammlungsbehörde am Donnerstag mit. Zu dieser Bewertung sei man auch aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren sowie in jüngerer Vergangenheit gekommen, hieß es. Das Verbot gilt für eine Kundgebung am Samstag auf dem Hermannplatz und eine Demonstration am Sonntag durch Neukölln anlässlich des „Tages der palästinensischen Gefangenen“ in israelischen Gefängnissen.