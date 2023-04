Demonstrationen Klimaaktivisten zünden Rauchbomben am Hotel Adlon

Klimaaktivisten haben am Donnerstag von einem Balkon des Hotel Adlon am Brandenburger Tor ein großes Transparent mit einem Dinosaurierkopf entrollt und Rauchbomben gezündet. Die Gruppe Extinction Rebellion teilte mit, man habe auf die soziale Ungleichheit in Verbindung mit Klima- und Biodiversitätskrise aufmerksam machen wollen.